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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в Тегеране вспыхнули массовые протесты, фото и видео

суббота, 11 января 2020, 20:34
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Фото: соцсети

В субботу, 11 января, в Тегеране десятки людей вышли на митинги против власти Ирана из-за катастрофы украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном в среду, 8 января.

Об этом сообщают в соцсетях.

На митинги под университет Амира Кариба вышли студенты и простые жители Тегерана. Они требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ. Также люди выступают против нынешнего режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за авиакатастрофу лайнера.

Между протестующими и силовиками уже произошли столкновения. Протестующие скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине указали на нестыковки в заявлении иранского генерала о попадании ракеты в украинский самолет.

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