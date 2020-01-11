Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в Тегеране вспыхнули массовые протесты, фото и видео

В субботу, 11 января, в Тегеране десятки людей вышли на митинги против власти Ирана из-за катастрофы украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном в среду, 8 января.

Об этом сообщают в соцсетях.

Полиция сейчас жестоко подавляет протестующих в #Hafez улица #Tehran .Выстрелы и слезоточивый газ используются для разгона студентов и людей,которые протестуют против режима из-за расстрела #PS752 по #IRGC https://t.co/BUSDJfmWF1 — Янина (@Yanina_63) January 11, 2020

На митинги под университет Амира Кариба вышли студенты и простые жители Тегерана. Они требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ. Также люди выступают против нынешнего режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за авиакатастрофу лайнера.

Полиция Тегерана выстроилась свиньёй и пошла на таран студентов



Полиции в центре Тегерана все больше и больше. Столкновения обретают жесткий характер pic.twitter.com/dell20zrKF — kamenskiy evgeny (@odikov) January 11, 2020

Между протестующими и силовиками уже произошли столкновения. Протестующие скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине указали на нестыковки в заявлении иранского генерала о попадании ракеты в украинский самолет.