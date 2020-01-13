Молния ударила в самый высокий небоскреб мира: впечатляющие фото и видео

Во время мощного ливня и грозы, которые накрыли столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Дубай, 10 января, в самое высокое здание мира ударила молния.

Соответствующие фото и видео публикуют в сети очевидцы происшествия.

Яркий снимок молнии, которая бьет в вершину небоскреба Бурдж Халифа, опубликовал в том числе наследный принц Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Напомним, в результате сильного ливня в Дубая оказались затопленными городские трассы, многие авиарейсы были отменены или перенаправлены в другие аэропорты. По прогнозу, непогода продлится в ОАЭ как минимум до воскресенья.

При этом, молнии в небоскреб в ходе грозы попадали не один раз.

Как ранее сообщал "Апостроф", в населенном пункте Морской Хабаровского края (Россия) случился потоп, затопило минимум 15 домов.