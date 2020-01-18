Оман затопило после мощных ливней: фото и видео наводнения

На Оман обрушились внезапные наводнения после сильных осадков в стране.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The National.

15 января в некоторых регионах Омана температура воздуха опустилась до нулевой отметки. В то же время там прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения в Султанате.

Метеорологическое бюро страны заявило, что на Джабаль-Шамсе, самой высокой горе на Аравийском полуострове, которая находится в северо-восточной части Омана, температура упала до -2 градусов за Цельсием.

Cильный снег заблокировал дороги, в результате чего жители района возле 3000-метровой горы оказались изолированы от мира. Местные жители переживали, что в случае сохранения ненастной погоды у них закончится еда.

В это время многим жителям низменных районов Омана пришлось покинуть свои дома из-за риска сильного затопления. Также оказались под водой многие автодороги, а десятки автомобилей смыло водой. В связи с этим власти призвали автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости.

По данным государственного телевидения, информации о жертвах вследствие непогоды нет. Однако в течение суток более 200 человек были госпитализированы в больницы с различными травмами.

16 и 17 января в большинстве районов Султаната погода была ясной. Температура воздуха колебалась от +13 до +25 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в Объединенных Арабских Эмиратах мощные ливни затопили столицу страны, популярный курорт Дубай.