RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

10:59
Появилось фантастическое фото рассвета в украинских Карпатах
10:54
В Украину прибыл борт с телами украинцев, погибших в авикатастрофе в Иране: онлайн трансляция
10:29
В Запорожье таксист жестко проучил пассажира, не заплатившего за проезд: видео
10:21
В Киеве зверски убили ветерана АТО: всплыли ужасные подробности
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
10:07
Оригинальные поздравления с Крещением Господним 2020: музыкальные открытки, видео
09:29
Пар за секунды охватил все: появились "адские" кадры момента ЧП с кипятком возле ТРЦ в Киеве
08:38
Появилась меткая карикатура на "устранение" от власти Медведева
08:15
А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион
07:54
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых
07:34
Над Украиной пролетели десятки спутников Маска, карта
07:17
В Киеве "копы" жестко наказали нарушителя ПДД, все попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Канаду обрушились мощные снегопады, на дорогах и в аэропортах коллапс: видео

воскресенье, 19 января 2020, 09:59
переглянути новину українською

В то время, когда в Украине преобладает теплая, как для января, погода без осадков, в Канаде в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор объявлено чрезвычайное положение из-за метели и шторма

Об этом сообщает ТСН.

На опубликованных кадрах видно, что на заснеженных улицах канадских городов машины местами замело по самые окна.


По данным аварийных служб, без света остались тысячи людей. В аэропорту города Сент-Джонс, который является столицей провинции, отменены десятки авиарейсов. Снегоуборочная техника не в состоянии выполнять свои функции из-за плохой видимости на дорогах.

Власти провинции призывают водителей и даже пешеходов не появляться на улицах и, по возможности, переждать ненастье дома. По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение снежного покрова от 50 до 75 сантиметров.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: