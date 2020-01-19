На Канаду обрушились мощные снегопады, на дорогах и в аэропортах коллапс: видео

В то время, когда в Украине преобладает теплая, как для января, погода без осадков, в Канаде в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор объявлено чрезвычайное положение из-за метели и шторма

Об этом сообщает ТСН.

На опубликованных кадрах видно, что на заснеженных улицах канадских городов машины местами замело по самые окна.





По данным аварийных служб, без света остались тысячи людей. В аэропорту города Сент-Джонс, который является столицей провинции, отменены десятки авиарейсов. Снегоуборочная техника не в состоянии выполнять свои функции из-за плохой видимости на дорогах.

Власти провинции призывают водителей и даже пешеходов не появляться на улицах и, по возможности, переждать ненастье дома. По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение снежного покрова от 50 до 75 сантиметров.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров.