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В Китае пошли на жесткие меры из-за смертельного коронавируса: пугающие кадры

четверг, 23 января 2020, 10:35
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Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Китайская угроза".

Отмечают, что в связи с этим работа аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.

"Это серьезно. Население города почти 12 миллионов человек, это больше чем проживает в Нью-Йорке", - написали в сети.

А в Telegram-канале "Протесты в мире" указали, что владельцы кондитерской в Японии запретили обслуживать покупателей из Китая. Они бояться заразиться страшной болезнью. Потому на входе повесили табличку, где написали: "Китайцам вход воспрещен".

Также в сети опубликовали фото из метро Шанхая (Китай).

Как сообщал "Апостроф", китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.

Медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

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