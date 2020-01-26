RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

14:59
В России прогремел мощный взрыв в многоэтажке: первые подробности и кадры с места
14:45
Боевики устроили подлые провокации против ВСУ на Донбассе: трагическая новость с фронта
13:28
Украинский нардеп показал роскошное жилье российских топ-чиновников в Вене, видео
12:58
В России произошла массовая драка со стрельбой: опубликовано жуткое видео
12:31
Появилась меткая карикатура на реакцию таможенников на "зараженные" товары из Китая
12:13
В Черновцах отец облил бензином и поджег собственную дочь: жуткие детали и видео с пострадавшей
11:32
Очень боится: Путин в Иерусалиме отметился странным поступком, фото
11:01
Готовят "компромисс" по Донбассу: всплыли громкие детали "ротаций" в Кремле
10:35
В Киеве на "горячем" поймали двух наглых воровок, фото
10:09
Появилась меткая фотожаба на угрозы от коронавируса из Китая
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:26
Украинские Карпаты окутал густой туман: невероятное фото
Все новости

Людей достают из-под завалов: страшные кадры последствий землетрясения в Турции

воскресенье, 26 января 2020, 13:58
переглянути новину українською

В Турции после мощного землетрясения проводят спасательную операцию, доставая людей из-под завалов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Напомним, сильные подземные толчки ощутили жители города Сивридже на востоке страны. Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло вечером 24 января.

Вследствие катастрофы погибли несколько десятков людей. Также много пострадавших, а некоторые еще остаются под завалами зданий.

На данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Среди них 2-летняя девочка и ее мама, которые провели под обломками одного из зданий 24 часа. Обеих отправили в больницу.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 33 человека, а пострадали более 1600. В турецком МВД заявили, что власти предоставили временное жилье более 15 тысячам жителей, чьи дома оказались разрушенными.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", на камерах показали момент начала подземных толчков в Турции.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: