Людей достают из-под завалов: страшные кадры последствий землетрясения в Турции

В Турции после мощного землетрясения проводят спасательную операцию, доставая людей из-под завалов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Напомним, сильные подземные толчки ощутили жители города Сивридже на востоке страны. Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло вечером 24 января.

Вследствие катастрофы погибли несколько десятков людей. Также много пострадавших, а некоторые еще остаются под завалами зданий.

На данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Среди них 2-летняя девочка и ее мама, которые провели под обломками одного из зданий 24 часа. Обеих отправили в больницу.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 33 человека, а пострадали более 1600. В турецком МВД заявили, что власти предоставили временное жилье более 15 тысячам жителей, чьи дома оказались разрушенными.

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Как сообщал "Апостроф", на камерах показали момент начала подземных толчков в Турции.