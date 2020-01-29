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Ученые заявили о создании вакцины против коронавируса, но есть одна проблема

среда, 29 января 2020, 17:06
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Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, который по данным на среду, 29 января, уже унес жизни 132 человек, но необходимо время, чтобы ее протестировать.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", - сказал профессор, не уточнив при этом, когда вакцина будет готова для использования.

По его словам, тестирование на животных займет «месяцы», а для проведения клинических испытаний на людях потребуется как минимум еще год.

К тому же, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал две проблемы, которые ощутимо замедлят изготовление вакцины. Он уточнил, что, для того чтобы начать ее разработку, нужно получить штамм вируса. Помимо этого еще одна проблема - поиск лабораторного животного, на котором можно будет тестировать вакцины.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.

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