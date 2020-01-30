Борьба с коронавирусом: ВОЗ выступила с тревожным обращением ко всем странам

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира предпринять меры для того, чтобы быть готовыми к борьбе против нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"В организации обеспокоены тем, что многие страны остаются неподготовленными, и призывают лидеров всех стран принять немедленные меры для обеспечения необходимой реакции", - говорится в сообщении.

ВОЗ просит обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Все страны, включая те, которые еще не пострадали от нового вируса, должны выделить ресурсы для выявления и предотвращения проявлений вируса, а также для спасения зараженных людей.

Также в ВОЗ призывают частные и государственные научно-исследовательские учреждения срочно ускорить скоординированную разработку вакцины против коронавируса, его диагностику и терапию.

Напомним, подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.