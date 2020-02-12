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США заявили про опасные действия Кремля на Балканах

среда, 12 февраля 2020, 09:35
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В Вашингтоне обвинили Кремль в попытках вызвать раскол на Балканах и воспрепятствовать интеграции стран региона с Западом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер в интервью болгарскому радио.

По словам Палмера, Россия предпочитает видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Он также отметил, что попытки России пошатнуть Преспанское соглашение между Афинами и Скопье являются "очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства".

Напомним, подписанное в 2018 году соглашение положило конец затяжному спору о названии Северной Македонии и проложило путь к ее вступлению в НАТО и ЕС.

Как ранее сообщал "Апостроф", в США заявили, что будут вводить новые санкции против РФ до тех пор, пока россияне не прекратят агрессию на Донбассе и не вернут Крым Украине.

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