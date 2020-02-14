Пекин пытается все скрыть: житель Гонконга сделал тревожное заявление о коронавирусе

Вспышка коронавируса, вследствие которого погибли уже 1483 человека, показала, что Китай контролирует многие международные организации. Потому другие страны должны это иметь ввиду.

Об этом "Апострофу" рассказал житель Гонконга 30-летний Джон Ау.

По его словам, эпидемия повлияет на кризис отношений Гонконга и Пекина.

"Я думаю, что заболевание поможет гонконгскому протесту. Прежде всего, вирус ослабляет Китай. Рост их экономики замедлился еще до появления болезни, но сейчас фабрики закрыты, города заблокированы, и китайская экономика терпит убытки. Если Китай станет слабее, его влияние на Гонконг не будет таким сильным", - отметил Джон Ау.

Он подчеркнул, что вирус показал, что гонконгское правительство неэффективное и слабое. Мы видим, как медленно закрывают границу с Китаем, потому что, как мы знаем, нашим мэром руководят из Пекина. Поэтому она боится, что это разозлит руководство Китая.

"Кроме того, эта вспышка болезни показала, что Китай контролирует многие международные организации. Всемирная организация здравоохранения не слишком критикует сейчас Китай. Она очень медленно реагирует на болезнь. Это показывает китайское влияние в мире, и его рост. Другие страны должны остановить это, потому что это угрожает безопасности мира. Коронавирус уже продемонстрировал, что Китай очень опасен", - сказал житель Гонконга.

По его словам, как и 17 лет назад, во время вспышки эпидемии SAAS, опасного заболевания, которое также поражает легкие, Китай пытается все скрыть. Но сейчас связь между странами гораздо теснее. Многие люди путешествуют по миру, и попытки скрыть правду и заставить ВОЗ скрывать правду - это очень большая угроза для мира.

"Правительства других стран, включая Украину, должны быть очень осторожны и понимать, что Пекину нельзя доверять", - подчеркнул Джон Ау.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.