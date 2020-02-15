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Смертельная казнь: в Китае придумали чудовищное наказание для скрывших заражение коронавирусом

суббота, 15 февраля 2020, 23:48
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В Китае ввели серьезное наказание за скрытие факта заболевания смертельно опасным коронавирусом, от которого впервые в Европе в субботу, 15 февраля, скончался мужчина.

Об этом говорится в соответствующем решении суда КНР.

Впредь за подобные действия будет предполагаться наказание, начиная от тюремного заключения, заканчивая смертной казнью.

Кроме того уголовным преступлением может считаться также сокрытие карты своих путешествий за последнее время.

"Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни", - уточняется в решении суда.

Кроме того, 15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания ездить в автобусах, поездах и самолетах.

А те, кто возвращается домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось страшное видео из больниц с зараженными коронавирусом в Китае.

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