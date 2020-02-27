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Начало эпидемии в Германии и случаи в новых странах: что происходит с распространением коронавируса

четверг, 27 февраля 2020, 00:07
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В Грузии и Бразилии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом, а в Германии объявили о начале эпидемии.

Министр здравоохранения Грузии заявила, что коронавирус подтвержден у гражданина, который приехал из Ирана через Азербайджан. Симптомы у него обнаружили на границе. Сейчас пациент в возрасте около 50 лет находится в инфекционной больнице.

В то же время, министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что в стране не могут отследить первоисточник заражения. 26 февраля в Германии были зафиксированы пять новых случаев заболевания, однако цепь инфекции не отслеживается. Министр заявил, что в стране началась эпидемия коронавируса.

Первый случай заболевания также зафиксировали в Латинской Америке, в Бразилии. Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. После возвращения в Бразилию, 24 февраля, он обратился за помощью в одну из больниц Сан-Паулу.

Еще одна страна, в которой зафиксирован первый случай коронавируса – Норвегия. Анализы на наличие в организме опасной болезни медики сделали после того, как пациент вернулся из эпицентра распространения инфекции в Китае, и почувствовал недомогание.

Напомним, подробнее по теме коронавируса и рисках его попадания в Украину читайте в материале "Апострофа": Иногда он возвращается: коронавирус преподнес опасный сюрприз, чего ждать Украине.

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