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Мы сделаем с Асадом, что нужно: Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

суббота, 29 февраля 2020, 11:58
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению (президента Сирии Башара) Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Путин vs Эрдоган: кто кого "уделает" в Сирии.

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