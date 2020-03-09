Как в Китае спасаются от смертельного коронавируса: появилось "апокалиптическое" видео

В Китае дезинфицируют улицы из-за вспышки смертельного коронавируса, который атаковал уже почти 100 стран в мире.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Китайская угроза".

На записи видно, как люди в специальных защитных костюмах с помощью аппаратов ходят по улицам Китая. Они дезинфицируют общественные места, чтобы остановить распространение и заражения вирусом COVID-19.

Напомним, в Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом, которым по всему миру по данным на воскресенье, 8 марта, заболели 104 тысячи человек, за последние сутки возросло на 133 и того составляет 366 умерших.

Как сообщал "Апостроф", в столице Чехии Праге начали ставить уличные аппараты для мытья рук с дезинфицирующим раствором на фоне вспышки смертельного коронавируса.