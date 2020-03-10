Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии: опубликована инфографика

В Сирии подсчитали потери провластных военных формирований, подконтрольных режиму президента Башара Асада за последние два месяца.
Инфографику опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.
Эксперты подсчитали не только сирийские потери, а и российские, поскольку Кремль направил в Сирию своих военных на подмогу.
За два месяца они потеряли:
- 151 тaнк.
- 48 БMП.
- 11 CЗУ "ШИЛКA".
- 2 вертолета.
- 50 пpoтитанковых paкeтныx кoмплeкcов.
- 99 aвтo.
- 11 БПЛA.
- 20 paкeтныx уcтaнoвoк.
- 13 apт. оружия.
- 23 ЗУ 23 мм.
- 4 истребителя.
- 4 ППO
Из них 117 танков подбиты, 9 выведены из строя 25 захватили как трофеи, а по БМП - 32 уничтожили, 1 вывели из строя и 15 захватили в качестве трофеев. Кроме того 5 СЗУ "ШИЛКА" уничтожили и 6 взяли как трофеи.
Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.
Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.