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Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии: опубликована инфографика

вторник, 10 марта 2020, 09:37
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В Сирии подсчитали потери провластных военных формирований, подконтрольных режиму президента Башара Асада за последние два месяца.

Инфографику опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Эксперты подсчитали не только сирийские потери, а и российские, поскольку Кремль направил в Сирию своих военных на подмогу.

За два месяца они потеряли:

  • 151 тaнк.
  • 48 БMП.
  • 11 CЗУ "ШИЛКA".
  • 2 вертолета.
  • 50 пpoтитанковых paкeтныx кoмплeкcов.
  • 99 aвтo.
  • 11 БПЛA.
  • 20 paкeтныx уcтaнoвoк.
  • 13 apт. оружия.
  • 23 ЗУ 23 мм.
  • 4 истребителя.
  • 4 ППO

Из них 117 танков подбиты, 9 выведены из строя 25 захватили как трофеи, а по БМП - 32 уничтожили, 1 вывели из строя и 15 захватили в качестве трофеев. Кроме того 5 СЗУ "ШИЛКА" уничтожили и 6 взяли как трофеи.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.

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