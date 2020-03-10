Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии: опубликована инфографика

В Сирии подсчитали потери провластных военных формирований, подконтрольных режиму президента Башара Асада за последние два месяца.

Инфографику опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Эксперты подсчитали не только сирийские потери, а и российские, поскольку Кремль направил в Сирию своих военных на подмогу.

За два месяца они потеряли:

151 тaнк.

48 БMП.

11 CЗУ "ШИЛКA".

2 вертолета.

50 пpoтитанковых paкeтныx кoмплeкcов.

99 aвтo.

11 БПЛA.

20 paкeтныx уcтaнoвoк.

13 apт. оружия.

23 ЗУ 23 мм.

4 истребителя.

4 ППO

Из них 117 танков подбиты, 9 выведены из строя 25 захватили как трофеи, а по БМП - 32 уничтожили, 1 вывели из строя и 15 захватили в качестве трофеев. Кроме того 5 СЗУ "ШИЛКА" уничтожили и 6 взяли как трофеи.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.