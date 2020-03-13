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Число умерших от коронавируса в Италии выросло на сотни: обнародованы страшные данные

пятница, 13 марта 2020, 19:41
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Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил, что за последние сутки число жертв коронавируса выросло на 250 человек, с начала пандемии COVID-19 в стране умерло 1266 человек.

Об этом сообщает "Апостроф".

Общее количество заболевших опасным коронавирусом в Италии - 17 071 больных, за последние сутки еще 2116 человек заболели.

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.

Напомним, что в сети показали страшные кадры из больницы Италии, где содержат инфицированных коронавирусом граждан. Видео сделанное в больнице на севере Италии. Пациенты с коронавирусом лежат лицом вниз, подключены к аппаратам, и за ними ухаживают медики в защитных костюмах.

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