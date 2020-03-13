У президента Бразилии обнаружен коронавирус: первые подробности

Кроме министра Испании Каролины Дариас, у которой обнаружили коронавирус, COVID-19 подтвердился и у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Болсонару решил сам сдать тест на коронавирус после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена. Тест показал положительный результат.

Согласно данным газеты, это лишь первые результаты. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Отметим, что Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщает, что по состоянию на утро пятницы, 13 марта, коронавирусом в мире заразились 128 343 человек, жертвами болезни стали 4720 человек, выздоровели – 68 324 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что украинка, заразившаяся коронавирусом в Италии, смогла побороть болезнь.