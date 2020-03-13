Резкий скачок смертности и заражение топ-политиков: как коронавирус атакует Испанию

В Испании был превышен порог в 3000 заражений коронавирусом, таким образом, страна стала второй в Европе после Италии по количеству зараженных. Также известно, что коронавирус был обнаружен у министра территориальной политики страны Каролины Дариас.

Об этом сообщают местные новостные издания.

Так, известно, что Дариас 8 марта посетила феминистический марш в Мадриде, где присутствовала министр по вопросам равенства Ирен Монтеро, которая подхватила болезнь первой. После этого случая тесты на коронавирус сдали все члены правительства Испании, также стало известно о случаях заражения членов партии VOX– вирус нашли у ее лидера, генсека и главы парламентской группы.

Отмечается, что за 24 часа в Испании произошел скачок заражений на 40% и всего зарегистрировано 812 новых случаев коронавируса и 24 новых случая смерти, общее число заболевших достигло 3958, из них 91 человек скончался. В то же время местные власти указывают, что в стране существуют автономные сообщества, где невозможно контролировать заражения. Глава правительства Педро Санчес запустил меры для пресечения заражений в самых густонаселенных районах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании из-за вспышки заражений коронавирусом власти некоторых городов призвали население не выходить из домов, в стране были закрыты учебные заведения и остановлены спортивные соревнования.