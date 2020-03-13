RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:57
Вернулся из Чехии: под Харьковом госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус, видео
14:32
Морозный март: синоптик предупредила о снежной погоде и температурных качелях
14:30
Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian Lime
14:26
Гордятся преступлениями СССР: в сети указали на цинизм пропаганды Кремля
14:05
Доктор Комаровский ответил на 30 ключевых вопросов про коронавирус: видео
13:50
Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали - что известно о его состоянии Lime
13:35
Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
13:32
Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения
13:30
Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение
13:24
Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус
13:05
Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Резкий скачок смертности и заражение топ-политиков: как коронавирус атакует Испанию

пятница, 13 марта 2020, 14:47
переглянути новину українською

В Испании был превышен порог в 3000 заражений коронавирусом, таким образом, страна стала второй в Европе после Италии по количеству зараженных. Также известно, что коронавирус был обнаружен у министра территориальной политики страны Каролины Дариас.

Об этом сообщают местные новостные издания.

Так, известно, что Дариас 8 марта посетила феминистический марш в Мадриде, где присутствовала министр по вопросам равенства Ирен Монтеро, которая подхватила болезнь первой. После этого случая тесты на коронавирус сдали все члены правительства Испании, также стало известно о случаях заражения членов партии VOX– вирус нашли у ее лидера, генсека и главы парламентской группы.

Отмечается, что за 24 часа в Испании произошел скачок заражений на 40% и всего зарегистрировано 812 новых случаев коронавируса и 24 новых случая смерти, общее число заболевших достигло 3958, из них 91 человек скончался. В то же время местные власти указывают, что в стране существуют автономные сообщества, где невозможно контролировать заражения. Глава правительства Педро Санчес запустил меры для пресечения заражений в самых густонаселенных районах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании из-за вспышки заражений коронавирусом власти некоторых городов призвали население не выходить из домов, в стране были закрыты учебные заведения и остановлены спортивные соревнования.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: