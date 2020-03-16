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Разбросало по всему миру: появилась интересная инфографика по украинцам, зараженным COVID-19

понедельник, 16 марта 2020, 12:00
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Фото: Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали инфографику, которая наглядно показывает, в каких странах зафиксированы случаи заражения украинцев коронавирусом, помимо четырех случаев COVID-19 в Черновцах и области.

Ее опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Так, согласно инфографике, по двое украинцев лечат в Германии и Италии, по одному – в Молдове и ОАЭ.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также стало известно имя украинки, которая умерла от коронавируса в Италии.

Также в воскресенье, 15 марта, из Италии по случаю пандемии коронавируса эвакуировали 123 украинца. Изначально предполагалось эвакуировать на три человека больше.

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