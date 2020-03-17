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В США начали тестировать на людях вакцину от коронавируса: видео

вторник, 17 марта 2020, 11:58
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В США впервые начали тестировать вакцину против коронавируса на людях - ее ввели четырем добровольцам.

Об этом сообщает AP.

Эксперимент провели ученые Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле.

"Сейчас мы - команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации", - отметила руководитель исследования доктор Лиза Джексон.

О причинах своего решения принять участие в эксперименте рассказала одна из четырех добровольцев. По словам женщины, для нее это "удивительная возможность что-то сделать" в то время, когда люди чувствуют себя беспомощными против коронавируса. Она добавила, что после инъекции чувствует себя прекрасно.

В дальнейших планах медиков - тестирование вакцины на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый из них должен будет получить две дозы с перерывом в один месяц. В то же время некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие. Так врачи хотят проверить, насколько сильной должна быть действие препарата.

Также исследователи намерены проверить наличие каких-либо побочных эффектов от вакцины и сделать анализ образцов крови, чтобы убедиться, что препарат активизирует иммунную систему человека. Однако даже в случае успешного тестирования, массовое производство вакцины потребует 12-18 месяцев.

Напомним, в Италии заявили про положительный результат лечения больных коронавируса препаратом против ревматоидного артрита "тоцилизумаб" (Tocilizumab).

Также сообщалось, что главный санврач Украины Виктор Ляшко с трибуны Верховной Рады заявил, что четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны, они не путешествовали за границу.

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