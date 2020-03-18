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Невероятное достижение: появились хорошие новости о разработке вакцины против коронавируса

среда, 18 марта 2020, 20:59
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О начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, который продолжает распространятся в Украине, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заявление директор организации Тедроса Адана Гебреисуса опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

По его словам, испытание вакцины началось через 60 дней после того, как была получена генетическая последовательность нового коронавируса.

"Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - сказано в заявлении главы ВОЗ.

Темпы разработки вакцины против коронавируса в США президент Дональд Трамп назвал беспрецедентными. Он отметил, что в кратчайшие сроки удалось перейти к тестированию вакцины.

"Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", - сказал американский президент на брифинге в Белом доме.

Напомним, что в США впервые начали тестировать вакцину против коронавируса на людях - ее ввели четырем добровольцам.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые из университета штата Квинсленд заявили о существенном прорыве в разработке вакцины против коронавируса.

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