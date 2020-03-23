Впереди планеты всей: коронавирус продолжает убивать итальянцев (данные за 23 марта)

В понедельник, 23 марта, в Италии наблюдают небольшое снижение зараженных коронавирусом и смертей от COVID-19.

Об этом сообщает издание Repubblica.

За сутки в стране зафиксировали 3 780 зараженных, а от болезни умер 601 человек. Это меньше, чем за предыдущие сутки, тогда было диагностировано 3 957 случаев заражения, а смертность достигла - 651.

Однако отмечают, что в этот день уменьшилось количество выздоровевших, сейчас - 408 людей. 22 марта излечились от COVID-19 - 952 итальянца.

На сегодняшний день в Италии 50 418 случаев инфицирования, всего погибли 6 077 человек. В изоляции дома находятся 26 522 пациента, а в отделении интенсивной терапии - 3 204 человека. Выздоровели 7 432 человека.

Как сообщал "Апостроф", итальянские эпидемиологи обнародували данные про первых 3,2 тысяч пациентов, умерших от коронавируса.