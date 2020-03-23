Кто умирает от коронавируса чаще всего: обнародованы данные по возрасту и хроническим болезням

Итальянские эпидемиологи обнародували данные про первых 3,2 тысяч пациентов, умерших от коронавируса.

Об этом говорится в опубликованной эпидемиологами сводке, передает Israelinfo.

Более двух третей (68%) умерших больных жили в Ломбардии — первом эпицентре вспышки коронавируса в Италии. Еще 25% смертельных случаев сконцентрированы в соседних северных провинциях Половина итальянцев, заболевших COVID-19, старше 63 лет. Возраст умерших больных на 17 лет больше, 80 лет (82 года у женщин, 79 — у мужчин).

Самому молодому итальянцу, умершему от COVID-19, был 31 год, самому старому — 103 года. 9 из 3,2 тыс. умерших были моложе 40 лет, 27 — от 40 до 49 лет, 93 — от 50 до 59 лет, 329 — от 60 до 69 лет. 48,6% жертв коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями.

У 73,8% была гипертония, у 33% — диабет, у 30% — ишемическая болезнь сердца, у 22% — фибрилляция предсердий (тяжелая аритмия, - "Апостроф"), 20% страдали хронической почечной недостаточностью, 19,5% — раком, 13,7% — хроническим обструктивным заболеванием легких, 11,9% — деменцией, 11,2% перенесли инсульт. 1,2% умерших не имели хронических заболеваний, 23% страдали одной из перечисленных болезней, 26% — двумя. 5,7% умерших при поступлении в больницу не имели никаких симптомов вирусной инфекции, то есть, видимо, были госпитализированы из-за других заболеваний.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире читайте в материале "Апострофа": Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется).