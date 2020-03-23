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Не месяц-два: в Европе сделали шокирующее заявление о сроках закрытия границ

понедельник, 23 марта 2020, 13:51
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В Чехии допустили, что границы Европы из-за смертельного коронавируса могут быть закрыты до двух лет.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на слова главы чешского кризисного штаба Романа Примулы.

По его словам, хотя ситуация в Чехии, как считается, улучшится с середины апреля, оценки не столь оптимистичны для других стран Европы.

"Ситуация в других европейских странах не будет хорошей... Там это займет месяцы и долгие месяцы", - сказал Примула.

Международные поездки, по его словам, скорее всего, будут ограничены в течение следующего года или двух, а чешские жители должны рассчитывать на летние каникулы в этом году в пределах Чехии.

Заявление Примулы поддержал министр здравоохранения страны.

Отмечают, что чешская граница была закрыта для большинства путешественников на прошлой неделе, за исключением необходимых грузовых перевозок и жителей, проживающих недалеко от границы, которые ездят на работу.

Как сообщал "Апостроф", 49-летний мужчина из Житомира, который стал первым зараженным коронавирусом в городе, обратился с эмоциональным заявлением к людям.

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