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В каких странах меньше всего умирают от коронавируса: обнародованы интересные данные

понедельник, 23 марта 2020, 14:32
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В Великобритании за время пандемии коронавируса в стране, умерли наименьшее количество людей среди стран с наибольшим количеством зараженных.

Об этом можно судить из данных, приведенных в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системних наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Так, здесь умерли 281 человек (при 5748 зараженных). Дальше идет Франция с 674 жертвами при 16257 зараженных. Четвертое место занимает Иран. Здесь от коронавируса умерли 1685 человек (23049 человек заразились).

Бронзу в тройке удерживает Испания с 1813 умершими. У Китая с 3153 жертвами – серебро. На первом месте Италия. Здесь по последним данным умерли 5476 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется).

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