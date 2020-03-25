Пиар на жертвах коронавируса: Россия отличилась "помощью" Италии, фото и видео

В сети обсуждают помощь Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19 от России, которая по традиции все делает показательно и на камеры.

Об этом сообщает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей Twitter-странице.

"Итальянская ЛаСтампа (местное издание La Stampa - "Апостроф") говорит, что 80% российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом может быть совсем или почти бесполезной и непригодной к реальным потребностям. Если так, то это или некомпетентность или чистый пиар. Себе помогают, а не Италии", - написал он.

Также в интернете разместили кадры на которых видно, как россияне доставляют помощь в Италию.

"Можно было самолетами прямо в Бергамо направить "помощь", но Русня прилетела в Рим и теперь через всю Италию едет конвоем под камеры - пиар", - прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Италии за 25 марта коронавирусом заразились 3 491 человек, а погибли 683 человека.