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Число смертей от коронавируса в мире достигло пугающей отметки

пятница, 27 марта 2020, 18:29
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В пятницу, 27 марта, количество подтвержденных случаев смерти от коронавируса Covid-19 по всему миру превысило отметку в 25 000 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Первое место по количеству умерших, по состоянию на 18:00 27 марта, занимает Италия, где умерло 8215 человек. На втором – Испания с 4858 умерших. На третьем месте все еще Китай, где в последнее время новых случаев заболевания практически нет.

Общее количество подтвержденных случае заражения коронавирусом по всему миру - 558 502. В это число входят как уже умершие, так и выздоровевшие люди.

Отметим, в Испании всего за один день умерло 769 человек с диагнозом коронавирус Covid-19, новых случаев заражения было обнаружено – 4858.

Подробную статистику смотрите в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.

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