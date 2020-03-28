В Иране сотни человек умерли, приняв "лекарство" от коронавируса: детали трагедии

Слухи о том, что крепкий алкоголь может предотвратить заражение коронавирусом и даже вылечить болезнь, привели к сотням смертей из-за отравления метанолом в Иране.

Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на иранские СМИ.

На ложную информацию о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях, неожиданно среагировали жители Ирана. В этой стране, где крепкие алкогольные напитки под запретом религии, 300 человек умерли и более тысячи пострадали после употребления метанола.

В одном из случаев родители дали метанол пятилетнему ребенку через дыхательный аппарат. Мальчик после этого ослеп. Случаи употребления метанола зарегистрированы в нескольких городах. За его продажу арестованы несколько человек.

"В других странах сейчас есть только одна проблема - пандемия коронавируса. А мы должны одновременно лечить людей от алкогольного отравления и бороться с коронавирусом", - сообщил представитель Минздрава Ирана.

Напомним, что в Иране коронавирусом заразились порядка 32 тыс. человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в этой стране медики каждые десять минут фиксировали смерть одного человека от коронавируса Covid-19.