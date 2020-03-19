6 смертей каждый час: обнародованы страшные данные про коронавирус в Иране

В Иране медики каждые десять минут фиксируют смерть одного человека от коронавируса Covid-19.

Об этом заявили власти страны.

Таким образом, за час в Иране от коронавируса гибнет по 6 человек.

По данным от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 19 марта в Иране зарегистрировано 17 361 подтвержденный случай заболевания, в том числе – 1192 новых случая, обнаруженных за последние сутки. Умерло за день – 147 людей. Общее количество погибших от коронавируса в стране – 1135 человек.

Напомним, ранее в среду, 18 марта, в Италии был поставлен рекорд по количеству погибших от коронавируса за день – 475 человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 марта в России зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных смертельным коронавирусом. В Москве умерла 79-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована 13 марта.