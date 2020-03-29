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Не знал, как помочь: топ-чиновник в Германии покончил с собой из-за коронавируса

воскресенье, 29 марта 2020, 17:56
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В Германии министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер совершил суицид из-за того, что не знал, как помочь людям в ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Тело политика нашли в субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения. Труп лежал на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне.

Правоохранители предполагают, что Шэфер совершил самоубийство. Ему было 54 года. Отмечают, что политик был крайне озабочен пандемией COVID-19.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего: "Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шэфер ушел из жизни так неожиданно и внезапно".

Шэфер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным приемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье.

Как сообщал "Апостроф", в Италии 34-летняя медсестра Даниэла Трецци совершила самоубийство после того, как получила положительный тест на коронавирус.

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