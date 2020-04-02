Жизнь ничему не научила: китайцы после спада эпидемии снова едят летучих мышей, фото

После того, как Китаю удалось победить эпидемию коронавируса, жители страны вернулись к поеданию летучих мышей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету Daily Mail.

На рынках страны снова продают летучих мышей, которых китайцы используют в пищу и как средство народной медицины. Так, внутренний рынок в Гуйлине выглядит так же, как и за несколько дней до начала коронавируса. Здесь можно купить животных и уже готовое мясо.

Отмечается, что люди считают, что вспышка эпидемии закончилась, и теперь можно вернуться к прежним привычкам. Аналогичный рынок также открылся в Дунгуане. Однако там появилась охрана, которая следит, чтобы работу продавцов не снимали журналисты.

Отметим, по мнению многих ученых, коронавирус мог передаться человеку именно от летучей мыши, которую купили и съели на мясном рынке в китайском Ухане.

Как сообщал "Апостроф", мер Киева Виталий Кличко заявил, что продуктовые рынки в Киеве не будут открывать во время карантина, несмотря на заявление Министерства здравоохранения о том, что их работу можно возобновить, но при соблюдении определенных условий.