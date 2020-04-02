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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Китае заговорили о второй волне коронавируса и снова ввели карантин: подробности

четверг, 02 апреля 2020, 15:30
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В одном из регионов Китая объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.

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Об этом сообщает издание Daily Mail.

Китайские власти закрыли въезд и выезд округ Цзя в китайской провинции Хэнань. Также остановили движение общественного транспорта и такси. Кроме того, жителям не разрешается покидать свои дома для выхода на работу, если у них нет разрешения.

В округе проживает 570 тысяч человек. А недавно тесты трех местных врачей дали положительный результат на COVID-19, несмотря на отсутствие у них каких-либо симптомов.

Отметим, что Хэнань является третьей по численности населения (более 109 млн человек) провинцией материкового Китая.

Как сообщал "Апостроф", коронавирус является чрезвычайно заразным и очень стремительно распространяется, это происходит из-за особой структуры белка, что формирует специфические "шипы" на его поверхности.

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