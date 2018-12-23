Стало известно, кто заменит "бешеного пса" на посту министра обороны США

С 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США, заменив на этой должности Джеймса Мэттиса.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на свой странице в Twitter.

Так, американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.

"Я рад объявить, что с 1 января 2019 года наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений, когда он был заместителем… Он будет великолепен!" - написал Трамп.

Напомним, вскоре после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии об отставке заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По некоторым данным, такое решение он принял из-за несогласия с решением по Сирии.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США.