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Союзник должен быть надежным: в Европе жестко раскритиковали решение Трампа по Сирии

воскресенье, 23 декабря 2018, 18:55

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

"Союзник должен быть надежным", - сказал Макрон на пресс-конференции в Чаде.

"Я очень сожалею о решении, принятом по Сирии (президентом США Дональдом Трампом, - ред.)", - добавил Макрон.

Раскритиковал решение Трампа также министр обороны Германии Хайко Маас. По его словам, вывод войск США из Сирии ставит под угрозу уже достигнутые результаты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" в Сирии. Министерство обороны США также сообщило, что планирует "полное" и "быстрое" выведение американских войск из страны.

Вскоре после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии об отставке заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По некоторым данным, такое решение он принял из-за несогласия с решением по Сирии.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США.

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