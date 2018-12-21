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​"Бешеный пес" Трампа уходит в отставку

пятница, 21 декабря 2018, 09:59

В конце января 2019-му году уходит в отставку министр обороны США Джим Мэттис.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В ответном письме к Дональду Трампу он заявил, что президент США имеет право на министра обороны, который больше соглашается с ним в стратегических вопросах Америки и ее конкурентов.

Сам президент США в Twitter также заявил о предстоящей отставке Мэттиса.

"Генерал Джим Мэттис подаст в почетную отставку в конце февраля, прослужив в должности министра обороны в моей Администрации течение последних 2 лет. Во время его пребывания в должности был достигнут значительный прогресс в закупок нового военного оборудования. Генерал Мэттис очень помог том, что наши союзники и другие страны стали финансировать причитающуюся им долю военных обязательств. Нового министра обороны будет объявлено в ближайшее время. Я очень благодарен Джиму за его службу", - заявил Трамп.

Накануне президент США сообщил о выводе американских военных из Сирии. Данное решение оказалось непредсказуемым для многих американских законодателей, хотя отдельные представители Демократической партии громко приветствовали его. В СМИ решение описали, как экспромт Трампа.

Сам министр обороны США Джим Мэттис в письме Трампа не упомянул решение по Сирии. Неизвестно, оно повлияло на его решение.

Мэттис отметил, что гордится прогрессом достигнутым во время его пребывания в должности, но озвучил сдержанную критику в сторону президента США.

Как известно, Мэттис получил прозвище "Бешеный пес" в ходе битвы за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Он тогда командовал одной из четырех ударных бригад морской пехоты.

Как сообщал "Апостроф", Соединенные Штаты Америки начали вывод армейского контингента из Сирии и объявили о новом этапе в борьбе против "Исламского государства".

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