​"Бешеный пес" Трампа уходит в отставку

В конце января 2019-му году уходит в отставку министр обороны США Джим Мэттис.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В ответном письме к Дональду Трампу он заявил, что президент США имеет право на министра обороны, который больше соглашается с ним в стратегических вопросах Америки и ее конкурентов.

Сам президент США в Twitter также заявил о предстоящей отставке Мэттиса.

"Генерал Джим Мэттис подаст в почетную отставку в конце февраля, прослужив в должности министра обороны в моей Администрации течение последних 2 лет. Во время его пребывания в должности был достигнут значительный прогресс в закупок нового военного оборудования. Генерал Мэттис очень помог том, что наши союзники и другие страны стали финансировать причитающуюся им долю военных обязательств. Нового министра обороны будет объявлено в ближайшее время. Я очень благодарен Джиму за его службу", - заявил Трамп.

Накануне президент США сообщил о выводе американских военных из Сирии. Данное решение оказалось непредсказуемым для многих американских законодателей, хотя отдельные представители Демократической партии громко приветствовали его. В СМИ решение описали, как экспромт Трампа.

Сам министр обороны США Джим Мэттис в письме Трампа не упомянул решение по Сирии. Неизвестно, оно повлияло на его решение.

Мэттис отметил, что гордится прогрессом достигнутым во время его пребывания в должности, но озвучил сдержанную критику в сторону президента США.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....