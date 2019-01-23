В США ураган устроил ЧП с тестовой ракетой Илона Маска: опубликованы фото и видео

В США мощный ураган с сильным ветром разрушил макет межпланетного корабля Starship компании SpaceX.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

Так, "ветер скоростью 50 миль в час (80 км/ч) сломал крепления к блокам прошедшей ночью, и головная часть слетела. Потребуется несколько недель для ремонта".

Отметим, макет корабля Starship был изготовлен для вертикальных тестовых полетов. Его собрали на месте будущего космодрома SpaceX в Бока-Чика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.

Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.