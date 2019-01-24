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Вводите снайперов: в России цинично высказались о революции в Венесуэле

четверг, 24 января 2019, 20:40

Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал революцию в Венесуэле, заявив, что вскоре можно ожидать "снайперов".

Об этом он написал в своем Telegram канале.

"Надо сказать, что сюжетная спираль в Венесуэле подзависла, подзакисла, потеряла динамику. Если бы я был автором книги о подобных событиях, уже этим вечером я ввёл бы в действие снайперов", – заявил Доренко.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин выразил поддержку "законным властям Венесуэлы" в телефонном разговоре с Николасом Мадуро.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты поддержат действия лидера оппозиции Венесуэлы по восстановлению демократии. Также Вашингтон предоставит народу Венесуэлы экстренную гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

Как сообщал "Апостроф", в результате протестов в Венесуэле 16 человек погибли и 150 были задержаны. Они привели к тому, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.

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