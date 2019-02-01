​Человек Трампа посоветовал Мадуро бежать из страны

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Желаю Мадуро и его высшим советникам долгой, тихой пенсии на милом побережье где-нибудь подальше от Венесуэлы. Они должны воспользоваться обещанной Гуайдо амнистией и уехать. Чем раньше, тем лучше", — заявил Болтон.

Как сообщал "Апостроф", днями Николас Мадуро, которого США не признают легитимным президентом Венесуэлы, заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле, охваченной протестами против президента Николаса Мадуро, депутаты национальной ассамблеи требуют объяснить ситуацию с попыткой вывоза в Россию около 20 тонн золота.

Напомним также, ранее была названа причина, по которой в России испугались "переворота" в Венесуэле. Кроме того, ранее стало известно, что Путин отправил "ихтамнетов" для защиты венесуэльского друга.