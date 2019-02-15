Трамп ввел чрезвычайное положение в США: что это значит

Президент Дональд Трамп подписал документ о введении в США режима чрезвычайного положения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как отмечается, режим предполагает предоставление президенту расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Это позволит Трампу получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрений Конгресса.

"Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", - написала Сандерс.

Организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (American Civil Liberties Union, ACLU) уже заявила о том, что оспорит решение Трампа в суде.

Чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который временно наделяет президента США расширенными полномочиями для борьбы с кризисом. Президент может ввести его в соответствии с Законом о чрезвычайных положениях, принятом Конгрессом в 1976 году.

Отмечается, что введение такого режима в США – не редкость. Джордж Буш-младший вводил в США режим чрезвычайного положения после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама — во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Администрация Трампа утверждает, что попытки беженцев из Мексики и Центральной Америки нелегально прорваться в США представляют схожую по масштабу угрозу для безопасности страны.

Режим чрезвычайного положения дает президенту прямой доступ к экстренным бюджетным средствам. Однако также режим регулируется более чем сотней законодательных актов, в соответствии с которыми президент получает множество полномочий. По сообщениям СМИ, в условиях чрезвычайной ситуации эти законы позволят президенту контролировать интернет-трафик или использовать военных на территории страны.

Напомним, подробнее о стене на границе с Мексикой читайте в материале "Апострофа": Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса.