РУС. | УКР.

суббота, 16 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

23:51
Мы вас посадим и сгноим: почему в России задержали крупнейшего инвестора из США
23:34
​Шмаки-бум от ВСУ: в сети показали яркое видео удара по боевикам на Донбассе
23:16
Путинская гидра: эксперт объяснил чистки силовиков в России
23:04
​В Украине показали убийцу российских беспилотников: опубликовано видео
22:55
Трамп ввел чрезвычайное положение в США: что это значит
22:47
​В Киеве заминировали несколько торговых центров: опубликована карта
22:43
У Порошенко призвали участников президентской гонки вести кампании честно
22:21
​В Одессе будут судить врача, отказавшегося помогать умирающему: подробности вопиющего инцидента
21:42
​В Киеве на набережной нашли тело девушки: фото жуткой трагедии
21:36
В России задержали крупнейшего инвестора: детали скандала
21:36
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Солт-Лейк-Сити
21:11
​Пожар в Roshen в Киеве: свидетели рассказали неожиданные детали, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп ввел чрезвычайное положение в США: что это значит

пятница, 15 февраля 2019, 22:55

Президент Дональд Трамп подписал документ о введении в США режима чрезвычайного положения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как отмечается, режим предполагает предоставление президенту расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Это позволит Трампу получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрений Конгресса.

"Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", - написала Сандерс.

Организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (American Civil Liberties Union, ACLU) уже заявила о том, что оспорит решение Трампа в суде.

Чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который временно наделяет президента США расширенными полномочиями для борьбы с кризисом. Президент может ввести его в соответствии с Законом о чрезвычайных положениях, принятом Конгрессом в 1976 году.

Отмечается, что введение такого режима в США – не редкость. Джордж Буш-младший вводил в США режим чрезвычайного положения после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама — во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Администрация Трампа утверждает, что попытки беженцев из Мексики и Центральной Америки нелегально прорваться в США представляют схожую по масштабу угрозу для безопасности страны.

Режим чрезвычайного положения дает президенту прямой доступ к экстренным бюджетным средствам. Однако также режим регулируется более чем сотней законодательных актов, в соответствии с которыми президент получает множество полномочий. По сообщениям СМИ, в условиях чрезвычайной ситуации эти законы позволят президенту контролировать интернет-трафик или использовать военных на территории страны.

Напомним, подробнее о стене на границе с Мексикой читайте в материале "Апострофа": Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: