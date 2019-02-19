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Трамп получил резкую ответку за чрезвычайное положение в США: стали известны детали
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Трамп получил резкую ответку за чрезвычайное положение в США: стали известны детали

вторник, 19 февраля 2019, 09:23

Коалиция из 16 штатов США подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за его решения объявить чрезвычайное положение для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает ВВС.

Соответствующий иск был подан в суд Северного округа Калифорнии.

"Мы подали иск против президента Трампа, чтобы не позволить ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков, законно отложенных Конгрессом для людей наших штатов", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

"Я подписал иск - теперь мы будем судиться", - добавил он.

Иск, поданный в понедельник, требует предварительного приказа судьи, который бы остановил действия Трампа в рамках чрезвычайной ситуации на момент рассмотрения дела в суде.

Напомним, Дональд Трамп подписал документ о введении в США режима чрезвычайного положения 15 февраля.

Режим чрезвычайного положения дает президенту прямой доступ к экстренным бюджетным средствам. Однако также режим регулируется более чем сотней законодательных актов, в соответствии с которыми президент получает множество полномочий.

Подробнее о стене на границе с Мексикой читайте в материале "Апострофа": Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса.

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Раздел: МирАмерика Тема:
Теги: Трамп, США

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