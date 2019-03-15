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Могут выкинуть из кресла президента: Сенат США принял опасное для Трампа решение

пятница, 15 марта 2019, 09:28

В четверг, 14 марта, Сенат США проголосовал за окончание режима чрезвычайного положения в стране, объявленного президентом Дональдом Трампом, но глава наложил вето.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Сенат США принял такое решение об отмене чрезвычайного положения с целью добиться выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса преобладают республиканцы, соответствующая резолюция демократов была поддержана большинством голосов.

Трамп отреагировал на результаты голосования незамедлительно, наложив первое за время своего президентства вето на решение Конгресса. О готовности к этому шагу Трамп заявлял еще до начала голосования.

В середине февраля резолюцию об окончании чрезвычайного положения в стране уже поддержала Палата представителей.

Также информацию прокомментировал журналист Иван Яковина. Он написал, что сразу 12 сенаторов-республиканцев присоединились к демократам и проголосовали за закон, прекращающий действие президентского чрезвычайного положения, введенного для строительства Стены.

"Трамп на это уже ответил в твиттере одним словом: "VETO!". Он действительно может заблокировать этот закон. Но сам факт его принятия Конгрессом очень важен и очень опасен для президента. Во-первых, это будет первое вето Трампа за все его президентство. Это символ того, что война Белого дома против Конгресса официально началась. Во-вторых (и это особенно важно), Сенат перестал быть непробиваемой республиканской стеной", - отметил журналист.

Также он написал, что сразу 12 голосов однопартийцев против Трампа - это крайне тревожный для него сигнал. Он показывает, что если в отчете Мюллера будут серьезные доказательства сотрудничества президента с РФ в 2016 году, сенаторы-респы не будут его защищать любой ценой.

"Как и в этом случае, они, видимо, поступят по совести и/или закону: признают Трампа виновным и выкинут из Белого дома. Публикацию отчета Мюллера большинство наблюдателей (включая меня) ждет еще до начала лета", - заявил Яковина.

Напомним, голосование в Сенате по вопросу отмены чрезвычайного положения стало уже вторым крупным внутриполитическим поражением Трампа за последние два дня.

13 марта большинство сенаторов выступили также за прекращение военной поддержки США Саудовской Аравии в Йемене. При этом за соответствующую резолюцию проголосовали не только демократы, но и семь республиканцев.

Чрезвычайное положение в США было объявлено Дональдом Трампом 15 февраля 2019 года. Таким образом он хотел добиться выделения необходимых на строительство стены на границе с Мексикой средств в обход Конгресса и сдержать одно из центральных обещаний своей предвыборной кампании.

Как сообщал "Апостроф", Коалиция из 16 штатов США подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за его решения объявить чрезвычайное положение для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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