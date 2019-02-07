Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

После массовых протестов в Венесуэле лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Ряд европейских стран официально признали его временным президентом страны. В свою очередь, диктатор Николас Мадуро отказывается проводить досрочные президентские выборы, как того требуют страны ЕС. К чему приведет борьба за власть в Венесуэле и когда состоятся новые выборы, в комментарии "Апострофу" спрогнозировал ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

В ближайшей перспективе стоит ожидать борьбы за власть внутри Венесуэлы. Когда все внешние сигналы, импульсы и факторы будут играть все меньшую роль в том, что происходит внутри страны. Сравнить это можно, наверное, с тем периодом, когда в Украине был апогей с Майданом, когда международное сообщество разделилось. Сейчас одна часть международного сообщества продолжает признавать легитимным нынешнего президента Венесуэлы Мадуро, а другая часть - признает полномочия временного президента, исполняющего его обязанности - Гуайдо. Все призывают к проведению выборов, но пока не будет политического решения Мадуро на этот счет, а я очень сомневаюсь, что оно будет, то ожидать мирного разрешения кризиса не приходиться.

Сложно сказать, какого лидера нынче поддерживают в Венесуэле, тем более, в такие кризисные моменты нет оснований считать, кого поддерживают и на чьей стороне находится население. Как правило, в гражданских конфликтах, когда нет возможности провести выборы, и легитимность президента - под вопросом, то общественное мнение разделено. В этом кроется большой риск внутренних конфликтов. Вот почему революции часто приводят к внутренним конфликтам, ведь стороны всегда оспаривают легитимность любой политической фигуры, и нет возможности никакими социальными опросами, массовыми протестами понять, как именно разделены симпатии населения. Именно для этого и нужно проводить выборы.

Возможно ли в ближайшее время проведение в Венесуэле полноценных выборов? Практика последних конфликтов, а их было много за последние лет тридцать, показывает, что вот так, посреди кризиса, вот в такой ситуации, в которой находится сейчас Мадуро, провести выборы мало кто соглашается. Я думаю, что вероятность проведения выборов по инициативе Мадуро просто минимальная. С другой стороны, нормальные выборы в такой ситуации и невозможно провести, потому что, как правило, когда дело доходит до таких острых политических кризисов, то это значит, что страна уже находится в не очень нормальном состоянии.

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Венесуэла относится к странам со слабыми режимами, так называемым хрупким государствам. Это значит, что в ней не работают государственные институты так, как должны работать, не существует нормальной правовой системы, политической системы. В таких условиях говорить о демократии можно очень условно, но и выборы в таких государствах превращаются просто в имитацию процесса. С одной стороны, это можно называть выборами, такие выборы проходят, к примеру, в Ираке, Афганистане, но они не несут ту функцию демократии, которую они несут в нормальных странах.

И в Венесуэле, и в Украине острый политический кризис возник в ситуации, когда нормальными, правовыми методами нельзя было его решить. То есть и Украина была в 2013 году слабым государством, не демократичным, без возможности решить этот конфликт, и Венесуэла таким является на сегодняшний день. Так вот, в Венесуэле протестуют уже годами, но все протесты традиционно силовыми путями разгонялись, но сейчас что-то пошло не так, и рано или поздно это должно было случиться. Это всегда шаг, который увеличивает внутреннее противостояние общества, и в Украине мы тоже получили это измерение. Но тот конфликт, который происходит в Украине, имеет сильный внешний фактор: интервенция Россия, оккупация Крыма, поддержка сепаратистов на Донбассе и т.д. Мы не можем исключать и наличия внутренних противоречия и внутреннего измерения в нашем конфликте тоже. В этом плане все внутренние конфликты последних тридцать лет очень похожи друг на друга. Есть отличия, но они в нюансах, например, то, что касается регионального контекста.

Венесуэла - государство, которое расположено в Латинской Америке, и происходящее там беспокоит в первую очередь соседние страны. На днях была высказана позиция Группы Лимы о том, что большинство стран региона признают Гуайдо президентом, но некоторые этого не делают, например, Мексика. То есть даже внутри региона позиции разделились. При этом реальных возможностей как-то повлиять на ситуацию в Венесуэле почти никто не имеет, даже США, которые очень энергично заявили о своей позиции в начале кризиса. В итоге, Трамп оказался перед таким же выбором, как Обама, когда были подобные ситуации в Украине, и у него ничего лучшего не придумали, как говорить о санкциях и призывать к тому, чтобы Мадуро добровольно отказался от власти. Реально повлиять на Венесуэлу извне никто не может. Нефть – это, конечно, хороший мотиватор, но не в современном мире, потому что времена, когда нефтяной фактор объяснял все, что государства делали в разных частях мира, давно прошли. Сейчас большую роль играют соображения безопасности, и именно это будет более определяющим фактором в том, как остальные будут реагировать на ситуацию в Венесуэле, чем ее нефтяные резервы.

Что касается заявления Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу, то, как на меня, это не очень удачное заявление. Понятно, что это игра на повышение ставок и попытка с помощью угроз добиться желаемого. Теоретически, это правильно, но угрожать введением войск в ситуации, когда это маловероятно, значит немножко подрывать авторитет США и их возможность повлиять на ситуацию. В этой ситуации позиция ООН, которая оставляет за собой возможность играть роль посредника в возможном конфликте, а до этого не поддерживать ни одну из стран сегодня, выглядит более взвешенно.

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Не думаю, что Трамп будет в состоянии осуществить свои угрозы, а в результате этот блеф сыграет не на руку США. Хотя, по большому счету ситуацию это не изменит, потому что США, так или иначе, будут оказывать долгосрочное давление на любого, кто окажется втянутым в борьбу за власть в Венесуэле, думаю, что время будет на них работать, и рано или поздно ситуация выйдет в то русло, которое выгодно американцам. А на данный момент им выгодно, чтобы Мадуро ушел от власти, при этом максимально сохранил контроль над тем, что происходит в стране, чтобы она не была ввергнута во внутренний конфликт, чтобы не было дестабилизирующего влияния на соседние латиноамериканские государства, а также для того, чтобы никто не усомнился в том, что США способны наводить порядок в том, что относится к их естественной зоне влияния, то есть, Западному полушарию. И я думаю, что Штатам удастся отстоять нужный себе исход этого конфликта.

Будут ли какие-то последствия для тех стран (Мексика, Россия, Италия и т.д.), которые поддерживают Мадуро? Думаю, нет. Потому что у этих государств нет высокой степени зависимости от Венесуэли. Думаю, что позиция этих стран обусловлена тем, что государства в современном мире, если они претендуют на звание региональных или великих держав, должны все-таки иметь какую-то идеологическую базу для своей политики. Вот идеологическая база для России - это сохранение легитимности тех, кто находится при власти, и не допущение того, чтобы они были смещены революционным путем. Поэтому Россия последовательно становится на сторону тех, кого пытаются свергнуть. Это не самая хорошая стратегия в долгосрочном плане, потому что это борьба со временем, которая никогда не закончится победой. Также в Венесуэлу инвестированы определенные ресурсы, часть имиджа поставлена на кон, поэтому они и вынуждены об этом говорить. Если Мадуро проиграет, они потеряют часть престижа на международной арене. Чуть меньше престижа потеряют другие страны, которые тоже поддерживают Мадуро, но только потому что считают, что президенты не так должны отстраняться от власти. По большому счету значительных каких-то последствий для этих стран не будет.