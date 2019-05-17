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В США произошла катастрофа с боевым самолетом: опубликованы фото и видео

пятница, 17 мая 2019, 11:04
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Фото: соцсети

В четверг, 16 мая, в США, неподалеку от Лос-Анджелеса, произошла катастрофа с истребителем ВВС США F-16, который упал на крышу здания возле военной базы.

Об этом сообщает АВС.

Отмечается, что самолет упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар.

Уточняется, что во время инцидента самолет возвращался на место базирования − авиабазу Марч Эйр. Офис местного шерифа подтвердил падение воздушного судна и добавил, что пилот успел катапультировался. Его госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России разбился истребитель МиГ-31. Известно, что самолет упал во время планового учебного полета. МиГ-31 упал около города Кулебаки. Как сообщается, пилоты катапультировались и вышли на связь.

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