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Появилось эпичное видео захвата у побережья США подлодки с 17 тоннами кокаина

суббота, 13 июля 2019, 08:37
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Береговая охрана США задержала южноамериканскую подлодку, на борту которой находились 17 тонн кокаина стоимостью 569 миллионов долларов.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Известно, что инцидент произошел еще 18 июня в восточной части Тихого океана. На кадрах видно, как вооруженные и оборудованные приборами ночного видения военные прыгают на подлодку и с руганью требуют открыть люк. В итоге преступникам пришлось подчиниться требованиям.

Отметим, что мексиканские и колумбийские наркокартели для контрабанды кокаина из Южной Америки в США используют самые разнообразные методы — от тоннелей, прорытых под границей, до легкомоторных самолетов и мини-субмарин.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков.

Также 31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряковпо подозрению в контрабанде наркотиков.

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