Придется объявлять войну: сеть развеселило фото реакции Трампа на поцелуй его супруги с Трюдо

В сети появилось забавное фото с реакцией президента США Дональда Трампа на поцелуй его супруги Мелании с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Фото опубликовал украинский политик, представитель Украины в Совете Европы и ПАСЕ Борислав Береза у себя в Facebook.

Он отметил, что после такого Трамп может всерьез задуматься о постройке новой стены - на северной границе США, "отделив" таким образом страну от Канады, а свою супругу от канадского премьера.

"Фото с саммита G-7. Я не знаю о чем в этот момент думают Мелани и Трюдо, но Трамп похоже думает объявлять войну Канаде или ограничиться просто забором?", - пошутил украинский политик.

В комментариях под фото пользователи пошутили на тему близких отношений Канады и США и их лидеров, яркого прошлого самого "ревнивца", а также по поводу традиционно "свободного" внешнего вида Мелании Трамп.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из "Большой семерки", когда тема зашла о возвращении России в G7.