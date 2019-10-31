Трамп на шаг приблизился к импичменту: в США приняли важное решение

В рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа Палата представителей США приняла пакет основных правил.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на АР.

Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента, инициированной Демократической партией. За проголосовали 232 члена Палаты, а 196 были против. Не поддержали резолюцию все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе.

Документ также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, однако у демократов все еще есть возможность блокировать запросы.

В то же время сам Трамп негативно отреагировал на утверждение резолюции.

"Это самая большая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал он на своей странице в Twitter сразу после завершения голосования.

Как сообщал "Апостроф", в США главу государства Дональда Трампа освистали на стадионе во время бейсбольного матча мировой серии между командами "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшнлс".