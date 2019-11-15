Известная певица обнажилась на премии Grammy в поддержку протестов в Чили: фото и видео

Во время церемонии вручения премии Latin Grammy, прошедшей в четверг, 14 ноября, в Лас-Вегасе (США), популярная чилийская певица Мон Лаферте обнажила перед камерами грудь, на которой было написано: "В Чили пытают, насилуют и убивают".

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале аргентинского издания Portal de Noticias.

Таким образом 36-летняя чилийская певица попыталась привлечь внимание мировой общественности к массовым акциям протеста, которые более месяца продолжаются на ее родине. После резкого повышения цен на проезд в метро граждане потребовали отставки правительства и президента, повышения зарплат, снижения налогов, достойного бесплатного образования и медицинского обслуживания, пенсионной реформы, отказа от приватизации услуг водоснабжения.





Во время беспорядков, в которые превратились мирные манифестации, в Чили пострадали тысячи граждан и около тысячи сотрудников полиции, сожжены и разграблены сотни магазинов по всей стране, причинен огромный ущерб общественному и частному транспорту.

Свои политические декларации Лаферте продолжила во время вручения ей премии, заявив, что посвящает свою победу родине. Хотя Мон Лаферте по национальности мексиканка, но она родилась и выросла в Чили, поэтому имеет двойное гражданство.

Как сообщал "Апостроф", в столице Чили Сантьяго произошли массовые столкновения, которые были вызваны повышением стоимости проезда в метро.