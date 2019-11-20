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Это не было секретом: появились новые свидетельства давления Трампа на Украину

среда, 20 ноября 2019, 23:28
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Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд сделал заявление о давлении президента США Дональда Трампа на Украину, в связи с необходимостью открытия дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об он сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

"Секретарь Перри, посол Уолкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента", - сказал он.

Помимо этого в курсе дела были также вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео.

"Все были в цикле. Это не было секретом. Руководство Государственного департамента выразило полную поддержку нашим усилиям. О наших усилиях сообщалось и они были утверждены. Я не помню ни разу, чтобы были возражения", - сказал Сондленд.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Трамп над пропастью: сможет ли президент США избежать импичмента.

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