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Трамп попал на забавную фотожабу с известным героем рождественской комедии

вторник, 24 декабря 2019, 12:39
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Импичмент президента США Дональда Трампа высмеяли в сети фотожабой с участием главного героя популярного рождественского фильма "Один дома 2".

Для фотожабы был использован скриншот из известного момента в фильме, в котором снялся сам Дональд Трамп. В этой сцене он встречается с главным героем в исполнении Маколея Калкина в холле отеля. Два героя делятся друг с другом будущим, которое ждет их спустя почти 30 лет (фильм вышел на экраны в 1992 году).

"Ты станешь наркоманом", – говорит Трамп Калкину.

"А тебе объявят импичмент из-за победителя Высшей Лиги КВН 97", – отвечает будущему президенту актер.

Напомним, подробнее об импичменте президенту США и последствиях этого для Украины читайте в материале "Апострофа": Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь.

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