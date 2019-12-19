Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Процесс против американского президента Дональда Трампа почти повторяет процедуру импичмента Эндрю Джонсону, которая проходила 151 год назад. Однако сейчас в центре скандала оказалась Украина, и ее вмешательство может разгневать американское общество. Поэтому Киев, скорее, потеряет, чем выиграет во время процесса. Такие мысли высказал "Апострофу" американский писатель, автор книги Impeached Дэвид О.Стюарт.

Оба обвинения - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса, которые выдвигают президенту Дональду Трампу очень серьезные. Оба из них - это подрыв конституционного строя страны. Оба поставили под угрозу правительственную систему. Но я думаю, злоупотребления властью в отношении украинского президента Владимира Зеленского - более серьезнее обвинения. По моему мнению, к Трампу за это надо применить импичмент.

Но нужно понимать, что голосование в Палате представителей - это лишь первый шаг из двух. После того обе статьи обвинений пойдут в Сенат, 2/3 которого должны проголосовать за них. Это кажется очень маловероятным. Похоже, что республиканцы будут голосовать за Трампа, чтобы там не произошло. Они поддерживают его, потому что боятся, что избиратели накажут их в противном случае - и сенаторы проиграют перевыборы.

Большинство американцев хотят помочь Украине, они сочувствуют Украине в ее проблемах с Россией. Но вмешиваться в импичмент - плохая идея для украинцев. Думаю, это разозлит всех американцев. Это не проблема Украины, которая оказалась в центре американских политических споров и от этой ситуации, скорее, потеряет, чем выиграет.

Проблема Хантера Байдена была в том, что он совершил ошибку, когда действовал как частное лицо. Нет никаких доказательств, что его отец сделал что-то неправильно, нет никаких доказательств, что он занимался коррупцией. Но есть доказательства нарушений Трампа, который действовал как президент. Поэтому не стоит ставить эти две ситуации на один и тот же уровень.

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Импичмент Трампа - третий за мою жизнь. Президента Ричарда Никсона отправили в отставку в 1974 году. Билла Клинтона подвергли импичменту 1998. Поэтому, когда я писал свою книгу 10 лет назад, я мог себе представить, что будет еще один импичмент. В ней я сосредоточился на процессе над президентом Эндрю Джонсоном 1868 (президент США, который купил Аляску у Российской империи, - "Апостроф"). Процесс проходил сразу после Гражданской войны в США. Я сравнил его с делом Трампа - они одинаковы. Оба были злыми людьми, делали неуравновешенные, резкие заявления (Джонсон, как и нынешний президент США, имел конфликт с военными и парламентариями. Также он отличился расистской позицией - не признавал гражданские права темнокожего населения, - "Апостроф"). Оба попали в президентский офис способом, который не подобает джентльменам. Трамп получил власть, проиграв общенациональные выборы (у действующего президента показатель был действительно ниже, чем у Хиллари Клинтон, но итоги американских выборов определяются не общенациональным голосованием, а по совокупным итогам голосования в каждом из 50 штатов, - "Апостроф"). Джонсон был вице-президентом и занял пост главы государства после убийства Авраама Линкольна. И обоим импичмент объявили на четвертом году президентства.

Но импичмент - это не уголовное производство. Это способ определить, подходит ли президент той должности, которую он занимает - именно об этом будет думать каждый в Палате представителей и в Сенате (кстати, в книге Impeached Стюарт отмечает, что Джонсон пообещал сенаторам покровительство и деньги, поэтому голосов для его отставки не хватило, - "Апостроф").

Я думаю, урок, который американское общество вынесло из истории - мы стали более спокойно воспринимать импичмент. То у нас был один за первые 190 лет существования страны, а сейчас - три - за 45 лет. То есть импичменты объявляют более часто. В то же время президенты становятся все более могущественными, а политика становится все более жестокой.

Людей беспокоит то, как президенты используют свою власть сейчас по сравнению с тем, что было 200 лет назад. Президентов мог бы ограничить Конгресс, но он очень неэффективен уже длительное время. Сейчас у нас республиканцы управляют Сенатом, а демократы - Палатой представителей. Поэтому республиканцы защищают президентскую власть всегда, и невозможно, чтобы кто-то из представителей пытался контролировать президентскую власть.